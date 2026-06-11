Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Terapis Spa Terdakwa Pencurian Rp 1,2 M Janji Jual BMW untuk Kembalikan Uang Korban

Kamis, 11 Juni 2026 – 15:30 WIB
Terapis Spa Terdakwa Pencurian Rp 1,2 M Janji Jual BMW untuk Kembalikan Uang Korban - JPNN.COM
Korban pencurian uang Tonny Soegiono saat memberikan kesaksian dalam sidang di Pengadilan Negeri Surabaya. Foto: Ardini Pramitha/JPNN

jpnn.com - Korban dugaan pencurian uang senilai Rp 1,2 miliar, Tonny Soegiono, mengaku sempat memberi kesempatan kepada terdakwa Nur Hasannah Prasetya untuk bertanggung jawab dan mengembalikan uang yang diduga diambil dari rekening miliknya.

Hal itu terungkap saat Tonny memberikan keterangan sebagai saksi dalam sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Surabaya, Rabu (10/6).

Di hadapan majelis hakim, Tonny menjelaskan bahwa dirinya baru menyadari uang dalam rekening Bank BCA miliknya berkurang drastis setelah memeriksa saldo dan mutasi rekening.

Baca Juga:

"Saya cek uangnya tinggal sedikit. Setelah saya lihat mutasi rekening, ada transaksi keluar dengan total sekitar Rp 1,2 miliar dalam kurun waktu dua bulan," ujarnya.

Tonny kemudian menelusuri transaksi tersebut dan mendapati aliran dana yang mengarah kepada terdakwa Nur Hasannah, yang dikenalnya sebagai terapis spa.

Mengetahui hal itu, Tonny mengaku tidak langsung melaporkan ke polisi. Dia terlebih dahulu menghubungi terdakwa untuk meminta penjelasan.

Baca Juga:

“Saya hubungi dia supaya datang. Saya tanya, ini bagaimana uang saya bisa diambil,” kata Tonny.

Menurutnya, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengakui telah mengambil uang miliknya karena alasan terdesak kebutuhan ekonomi.

Korban kasus dugaan pencurian Rp1,2 miliar mengaku sempat memberi kesempatan terdakwa mengembalikan uang. Janji jual BMW berujung laporan tetap lanjut

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Terapis Spa  pencurian  Surabaya  BMW 
BERITA TERAPIS SPA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp