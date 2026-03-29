Terapkan K3 dengan Baik, SIG Raih Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2026

Minggu, 29 Maret 2026 – 18:06 WIB
General Manager of SHE SIG, Harry Ghautama (tengah) menerima piagam penghargaan predikat Excellent untuk kategori Perusahaan Manufaktur dalam ajang Indonesia Best Companies In HSE Implementation 2026 di Hotel Shangri - La Jakarta. Foto dok SIG

jpnn.com, JAKARTA - PT Semen Indonesia (SIG) mendapat apresiasi dalam ajang Indonesia Best Companies In HSE Implementation 2026.

SIG masuk dalam kategori Perusahaan Manufaktur dan dianugerahi penghargaan predikat Excellent, yang merupakan predikat tertinggi pada ajang bergengsi tersebut.

Penghargaan diserahkan oleh Managing Director SPOT Corporate Communication (SWA Media Group), Teguh Poeradisastra kepada General Manager of SHE SIG, Harry Ghautama di Hotel Shangri - La Jakarta pada Rabu (11/3).

Baca Juga:

Penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2026 diberikan kepada perusahaan-perusahaan yang telah menunjukkan kinerja unggul dalam penerapan tata kelola perusahaan yang baik, termasuk dalam aspek K3 dan keberlanjutan.

Penilaian dilakukan oleh profesional berpengalaman dan akademisi terkemuka di bidang K3 melalui berbagai parameter ketat yang mencakup kepatuhan terhadap regulasi, strategi, dan inovasi dalam implementasi HSE (Health, Safety, and Environment), serta dampak positif terhadap lingkungan dan masyarakat.

Corporate Secretary SIG, Vita Mahreyni mengatakan, penghargaan Indonesia Best Companies in HSE Implementation 2026 merupakan pengakuan sekaligus apresiasi atas komitmen SIG dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HSE sebagai bagian fundamental dari setiap aktivitas perusahaan.

Baca Juga:

“Prestasi membanggakan ini adalah hasil kerja keras dari tim HSE serta seluruh Insan SIG yang bersama-sama telah meningkatkan budaya K3, dan menjadi motivasi bagi SIG untuk terus meningkatkan implementasi SMK3 guna menjaga keselamatan pekerja, melindungi lingkungan, dan memastikan keberlanjutan bisnis,” kata Vita.

Salah satu upaya strategis SIG dalam memperkuat budaya keselamatan kerja di lingkungan SIG Group adalah melalui implementasi VSL (Visible Safety Leadership), yaitu keterlibatan aktif lini manajemen yang terjun langsung ke lapangan untuk berdialog, melakukan observasi dan intervensi konstruktif ketika ditemukan kondisi maupun tindakan tidak aman.

Keberhasilan Semen Indonesia (SIG) dalam menjalankan Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) yang berdampak positif pada pencapaian zero fatalitas

TAGS   SIG  Semen Indonesia  PT Semen Indonesia  Penghargaan 
