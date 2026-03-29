JPNN.com - Ekonomi - UMKM

Teras Balongan Inovasi Pertamina Dalam Mendukung Produk Unggulan UMKM Lokal

Minggu, 29 Maret 2026 – 03:07 WIB
Teras Balongan Inovasi Pertamina Dalam Mendukung Produk Unggulan UMKM Lokal - JPNN.COM
Pelaku UMKM binaan Pertamina memasarkan beragam produk unggulan khas Indramayu. Foto dok Pertamina

jpnn.com, INDRAMAYU - Para pelaku UMKM binaan Pertamina memasarkan beragam produk unggulan khas Indramayu, mulai dari batik, tenun, hingga berbagai makanan khas pesisir.

Produk makanan yang dijual di Teras Balongan bisa dijadikan oleh-oleh khas Lebaran.

Ada rengginang terasi, kerupuk udang, kerupuk ikan, kerupuk bawang, hingga kerupuk nasi. Produk unggulan lainnya adalah sambal dan olahan terasi dalam kemasan.

Sebagian besar makanan ringan tersebut memiliki cita rasa khas Pantura karena menggunakan bahan baku dari wilayah pesisir, terutama terasi.

“Ciri khasnya memang rasa terasi karena kami berada di daerah pinggir laut,” ujar Ketua UMKM Teras Balongan, Mahani.

Bahkan dengan ciri khas ini, sejumlah produk UMKM Teras Balongan juga menjadi buah tangan para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) saat kembali bekerja ke negara perantauan.

“Rengginang produk kami pernah sampai Australia. Ada juga yang ke Taiwan dan Hong Kong melalui teman-teman yang bekerja di sana,” imbuh Mahani.

Soal harga tak perlu khawatir. Produk-produk di Teras Balongan dijual dengan harga relatif terjangkau, mulai Rp10 ribu hingga Rp100 ribu, tergantung jenis dan ukuran produk.

Pertamina mendukung pengembangan UMKM agar bisa meningkatkan produknya, lebih dikenal masyarakat dan bisa mandiri, sehingga memberi dampak bagi kemajuan ekonomi

