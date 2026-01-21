Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Terbitkan SE Larangan Penebangan Pohon, Wako Agung Tegaskan Arah Kebijakan Pro Lingkungan

Rabu, 21 Januari 2026 – 07:16 WIB
Terbitkan SE Larangan Penebangan Pohon, Wako Agung Tegaskan Arah Kebijakan Pro Lingkungan - JPNN.COM
Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerbitkan SE larangan penebangan pohon yang menegaskan arah kebijakan Pemko Pekanbaru yang pro lingkungan. Foto:Source for JPNN.

jpnn.com, PEKANBARU - Pemerintah Kota Pekanbaru semakin menegaskan arah kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor 07/SE/2026 tentang pengendalian penebangan pohon sekaligus mendorong gerakan penanaman dan pemeliharaan pohon secara berkelanjutan.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemko Pekanbaru dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan memperkuat konsep Green City di tengah tantangan perubahan iklim dan urbanisasi.

Baca Juga:

Dalam surat edaran tersebut ditegaskan setiap orang, badan usaha, serta institusi pemerintah dan swasta dilarang menebang pohon.

Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho membenarkan penerbitan surat edaran tersebut saat dikonfirmasi, Selasa (20/1/2026).

Dia menyebutkan regulasi ini diperlukan untuk menjaga fungsi ekologis pohon sebagai penyangga kehidupan perkotaan.

Baca Juga:

“Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, mempertahankan fungsi ekologis pohon, serta mengendalikan dampak perubahan iklim, diperlukan aturan yang mengikat dan dipatuhi bersama,” kata Wako Agung.

Menurut Wako Agung, kebijakan ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan Pekanbaru sebagai kota yang hijau, sejuk, dan berkelanjutan.

Wako Agung menerbitkan SE larangan penebangan pohon yang menegaskan arah kebijakan Pemko Pekanbaru yang pro lingkungan

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   SE Larangan Penebangan Pohon  pemko pekanbaru  Agung Nugroho  Wako Agung  pro lingkungan  Lingkungan  Pekanbaru 

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp