JPNN.com - Daerah - Sulteng

Terbuka Peluang Status PPPK Paruh Waktu Setahun Saja, Semangat ya

Rabu, 29 Oktober 2025 – 03:09 WIB
Terbuka Peluang Status PPPK Paruh Waktu Setahun Saja, Semangat ya - JPNN.COM
ASN terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh Waktu yang juga mendapatkan beragam tunjangan. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - SIGI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sigi, Sulawesi Tengah, menunda pemberian SK pengangkatan kepada 26 calon Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Alasannya, 26 calon PPPK dimaksud mendapat sanggahan dari masyarakat.

Namun, kabar terbaru, sejumlah masyarakat mencabut sanggahannya kepada 14 dari 26 calon PPPK di daerah itu.

Baca Juga:

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Sigi Syafrudin mengatakan, dengan dicabutnya sanggahan, maka akan segera diterbitkan SK pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) PPPK kepada 14 orang.

"Sudah ada masyarakat yang menarik sanggahannya, dan alhamdulillah dengan adanya proses mediasi ini masyarakat tergugah hatinya untuk tidak melanjutkan sanggahannya," kata Syafrudin saat ditemui awak media seusai memimpin mediasi warga dengan tenaga honorer di Bora, Selasa (28/10).

Dia menyebutkan, saat ini masih ada 12 orang calon PPPK belum dapat dikeluarkan SK pengangkatannya karena masih ada sanggahan dari masyarakat.

Baca Juga:

"Jadi dari total 26 orang disanggah, tersisa 12 tenaga honorer belum bisa menerima SK pengangkatan PPPK dan harapannya ke depan masih ada lagi masyarakat yang mencabut sanggahannya agar semua tenaga honorer yang terangkat PPPK tahun 2024 bisa semuanya menerima SK," ucapnya.

Dia mengatakan, pemerintah daerah bersama DPRD Sigi segera berkunjung ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menyelesaikan persoalan calon PPPK yang terlibat politik praktis.

PPPK Paruh Waktu merupakan jenis ASN yang bersifat transisi atau sementara, sebelum diangkat menjadi PPPK full time.

TAGS   PPPK Paruh Waktu  PPPK penuh waktu  PPPK  BKN 
