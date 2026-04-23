Terburuk Sepanjang Masa, Kurs Rupiah Anjlok ke Angka Rp 17.286 per USD

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah pada Kamis siang pukul 13.32 WIB melemah 123 poin atau 0,72 persen menjadi Rp 17.304 per USD pada dari penutupan sebelumnya di level Rp 17.181 per USD.

Kemudian, kurs rupiah ditutup melemah Rp 17.286 atau melemah 105 point.

Pengamat ekonomi mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan terjadi akibat geopolitik di Timur Tengah.

Hingga saat ini, kata Ibrahim belum ada kejelasan hasil perundingan Iran-Amerika Serikat di Pakistan.

“Besok rupiah diprediksi Rp 17.280 per USD hingga Rp 17.340 per USD,” ungkap Ibrahim dikonfirmasi JPNN.com, Kamis.

Iran disebut siap untuk melakukan perang berkepanjangan dengan AS karena Negeri Mullah tersebut tak lagi percaya dengan Negeri Paman Sam.

Dalam konteks tersebut, AS memutuskan untuk melakukan gencatan sepihak, seiring mendorong kesepakatan yang diinginkan Amerika agar Selat Hormuz tak boleh dikenakan tarif oleh Iran, dan pengayaan uranium agar dihentikan dan diambil alih untuk disimpan di Amerika.

Kedua syarat yang diminta AS inilah yang membuat Iran tak bisa menerima karena dianggap telah melanggar hak kedaulatan Iran untuk mengelola Selat Hormuz tanpa adanya intervensi.