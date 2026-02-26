Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah

Terdakwa IS Kembalikan Uang Rp 2,5 M Hasil Korupsi Ini

Jumat, 27 Februari 2026 – 02:39 WIB
Terdakwa IS Kembalikan Uang Rp 2,5 M Hasil Korupsi Ini - JPNN.COM
Kejari Sumedang saat memperlihatkan uang pengembalian sebesar Rp 2,5 miliar dari kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan di Sumedang, Kamis (26/2/2026) (ANTARA/Ilham Nugraha)

jpnn.com - Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumedang menerima penitipan uang Rp 2,5 miliar pengembalian dari kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan yang tidak sesuai dengan izin usaha.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Sumedang Fawzal Mahfudz Ramadhani menyebut penitipan uang itu dilakukan oleh terdakwa IS, direktur utama PT Jasa Sarana periode 2022–2025, melalui kuasa hukumnya.

"Penitipan uang Rp 2,5 miliar ini dilakukan oleh salah satu terdakwa berinisial IS selaku Direktur Utama PT. Jasa Sarana tahun 2022 sampai dengan 2025 melalui kuasa hukumnya," ujarnya.

Baca Juga:

Dijelaskan bahwa uang pengganti yang tidak masuk ke kas daerah tersebut akan disetorkan ke Rekening Penerimaan Lain-lain (RPL) Kejaksaan melalui bank yang telah ditunjuk.

Penitipan uang ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan dalam tuntutan karena kerugian negara sudah dikembalikan.

"Penitipan uang ini akan diperhitungkan sebagai uang pengganti, yang tentunya juga akan menjadi pertimbangan dalam tuntutan karena kerugian negara sudah dikembalikan," tuturnya.

Baca Juga:

Selain uang, pihaknya juga menyebut telah menyita beberapa barang bukti lain terkait perkara ini, termasuk lahan yang menjadi bagian dari kasus dugaan korupsi.

"Ada beberapa barang bukti lainnya, seperti bukti lahan juga ada yang diamankan," ucapnya.

Kejari Sumedang menerima penitipan uang Rp 2,5 miliar pengembalian dari kasus dugaan tindak pidana korupsi di sektor pertambangan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   korupsi  pengembalian uang  Kejari Sumedang  Korupsi Pertambangan  Kasus Korupsi 
BERITA KORUPSI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp