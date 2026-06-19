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JPNN.com - Kriminal

Terdakwa Pembunuhan 5 Anggota Keluarga Dituntut Pidana Mati

Jumat, 19 Juni 2026 – 04:50 WIB
Terdakwa Pembunuhan 5 Anggota Keluarga Dituntut Pidana Mati - JPNN.COM
Suasana persidangan kasus pembunuhan satu keluarga di Pengadilan Negeri Indramayu, Jawa Barat, Kamis (18/6/2026) petang. ANTARA/HO-JPU Kejari Indramayu

jpnn.com, INDRAMAYU - Terdakwa pembunuhan berencana terhadap lima anggota satu keluarga Indramayu, Jawa Barat, dituntut pidana mati.

JPU menyatakan terdakwa Ririn Rifanto terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana serta turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan kematian.

"Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa (Ririn) dengan pidana mati," kata JPU Eko Supramurbada dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Indramayu, Kamis.

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Jaksa menilai seluruh unsur dakwaan telah terpenuhi berdasarkan fakta yang terungkap selama proses persidangan.

Dalam pertimbangannya, JPU menyebut perbuatan terdakwa mengakibatkan tewasnya lima korban dalam satu keluarga dan dilakukan secara sadis.

“Perbuatan terdakwa telah membinasakan satu keluarga sebanyak lima orang korban yang dilakukan secara sadis,” ujar Eko.

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Hal yang memberatkan, menurut JPU, antara lain terdakwa menimbulkan penderitaan mendalam bagi keluarga korban, sempat melarikan diri setelah kejadian, menghilangkan barang bukti, serta memberikan keterangan yang berbelit-belit di persidangan.

Jaksa juga menilai perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan di masyarakat, sementara tidak ditemukan hal yang meringankan.

Ririn Rifanto, terdakwa pembunuhan berencana terhadap lima anggota satu keluarga dituntut pidana mati.

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TAGS   pembunuhan  pidana mati  Indramayu  terdakwa pembunuhan 
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