Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Terduga Maling Tewas Dihakimi Massa di Pekanbaru, Polisi Lakukan Penyelidikan

Senin, 27 Oktober 2025 – 15:06 WIB
Terduga Maling Tewas Dihakimi Massa di Pekanbaru, Polisi Lakukan Penyelidikan - JPNN.COM
Pengeroyokan. Ilustrator JPNN.com

jpnn.com, PEKANBARU - Seorang pemuda berinisial SWR (19) tewas setelah menjadi korban amuk massa lantaran diduga hendak melakukan pencurian.

Aksi brutal massa itu terjadi di Jalan Duyung, Gang Al Manar, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Korban sempat diamankan oleh polisi dan dibawa ke rumah sakit, namun nyawanya tidak tertolong.

Baca Juga:

Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru, Kompol Bery Juana Putra, membenarkan kejadian tersebut.

Menurutnya, korban pertama kali diamankan warga sekitar pukul 01.45 WIB pekan lalu.

“Pelaku awalnya diamankan warga dan diduga mengalami penganiayaan oleh massa. Saat kami tiba, yang bersangkutan masih hidup dan bisa diajak berkomunikasi,” jelas Bery, Senin (27/10).

Baca Juga:

Setelah diamankan di Polsek Bukit Raya, polisi membawa korban ke Rumah Sakit Bhayangkarasekitar pukul 03.00 WIB karena luka di sekujur tubuhnya.

“Setibanya di rumah sakit, pelaku masih bernapas dan dalam penanganan medis. Namun sekitar dua jam kemudian, pihak rumah sakit menyatakan pelaku meninggal dunia,” tambahnya.

Aksi brutal massa itu terjadi di Jalan Duyung, Gang Al Manar, Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Pekanbaru.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   tewas dihakimi massa  maling  Pekanbaru  pengeroyokan  Polresta Pekanbaru 
BERITA TEWAS DIHAKIMI MASSA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp