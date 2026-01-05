Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Kriminal

Terduga Pelaku Curanmor Naik ke Genteng Rumah, Viral di Medsos

Senin, 05 Januari 2026 – 16:36 WIB
Terduga Pelaku Curanmor Naik ke Genteng Rumah, Viral di Medsos - JPNN.COM
Tangkapan layar video viral di medsos yang memperlihatkan seorang pria nekat naik ke atas genteng rumah warga di Jalan Pancoran Barat VIII, Pancoran, Jakarta Selatan, Senin (5/1/2026). Foto: ANTARA/HO-Polsek Pancoran

jpnn.com - JAKARTA - Polisi berhasil menangkap terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang berupaya kabur dengan menaiki genteng rumah warga di Jalan Pancoran Barat VIII, Pancoran, Jakarta Selatan (Jaksel).

Kapolsek Pancoran Kompol Mansur mengatakan, saat ditangkap, terduga pelaku curanmor dalam kondisi mabuk.

"Diduga pelaku kejahatan, kami amankan dalam kondisi mabuk," ujar Kapolsek Pancoran Kompol Mansur kepada wartawan di Jakarta, Senin (5/1).

Baca Juga:

Dia mengatakan pria tersebut diduga melakukan kejahatan dan ketahuan oleh warga sehingga ketakutan, lalu mencari tempat persembunyian.

Bahkan, pria itu juga diduga dalam pengaruh minuman keras sehingga melakukan hal nekat dengan cara menaiki genteng rumah warga.

Akibat kejadian tersebut, rumah warga mengalami kerusakan.

Baca Juga:

"Mabuk seperti tidak sadarkan diri, manjat di rumah orang," ujar Mansur.

Atas perbuatannya, keluarga pria yang diduga sebagai pelaku itu sepakat untuk mengganti kerusakan rumah korban.

Seorang pria terduga pelaku curanmor nekat naik ke genteng rumah warga saat dikejar massa.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   curanmor  pelaku curanmor  pencurian sepeda motor  viral di medsos 
BERITA CURANMOR LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp