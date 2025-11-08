Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Terduga Pelaku Ledakan SMAN 72 Jakarta Telah Sadar, Sempat Jalani Operasi Kepala

Sabtu, 08 November 2025 – 20:49 WIB
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Bhudi Hermanto. ANTARA/Ilham Kausar

jpnn.com, JAKARTA - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budhi Hermanto mengungkapkan kondisi terduga pelaku ledakan di masjid SMAN 72 Jakarta, Kelapa Gading, Jakarta Utara.

Dia menjelaskan saat ini terduga pelaku sudah sadarkan diri.

"Sudah sadar, tetapi semunya harus pelan-pelan karena kan bentuk perlukaan juga masih berat. Jadi, kami harus sama-sama perhatikan dulu pemulihan fisik, medis, termasuk psikis yang bersangkutan," kata Budhi di Mapolda Metro Jaya, Sabtu (8/11).

Dia menjelaskan saat ini terduga pelaku dijaga ketat oleh para petugas di RS Islam Cempaka Putih.

"Pasti, bukan hanya pelaku, terhadap korban juga kami jaga. Karena kami berharap tidak terjadi fatalitas yang lebih berat," lanjutnya.

Dia menjelaskan terduga pelaku sempat menjalani operasi di bagian kepala.

"Luka pasti di bagian kepala dan ada luka goresan (di bagian lain). Iya menjalani operasi pada bagian kepala," jelasnya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyatakan kepolisian akan mendalami dugaan kabar bullying di balik peristiwa ledakan SMAN 72 Kelapa Gading, Jakarta Utara.

