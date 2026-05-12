Terduga Pelaku Teror Pembakaran di Matraman Ditangkap Polisi, Motif Masih Didalami

jpnn.com - JAKARTA - Seorang pria berinisial A (24) yang diduga menjadi pelaku teror pembakaran di sejumlah titik wilayah Kelurahan Pisangan Baru, Kecamatan Matraman, Jakarta Timur, ditangkap anggota Polsek Matraman. Penangkapan itu dilakukan pada Senin (11/5) di kediaman pelaku di wilayah Matraman.

Dari tangan terduga pelaku, polisi turut mengamankan barang bukti berupa sepeda motor yang digunakan saat melakukan dugaan pembakaran di sejumlah lokasi di wilayah Pisangan Baru. Polisi menduga kendaraan tersebut dipakai pelaku untuk berpindah dari satu titik ke lainnya saat menjalankan aksinya.

"Mengamankan terduga pelaku yang membakar di sejumlah lokasi. Terduga pelaku diamankan di rumahnya," kata Kapolsek Matraman Suripno saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (12/5).

Supriono menjelaskan bahwa saat warga beramai-ramai menghampiri terduga pelaku tersebut, aparat gabungan langsung turun ke lokasi untuk mengendalikan situasi agar tetap kondusif.

"Saat kejadian, itu kami bersama dengan Satpol PP keseluruhan hadir, dari rekan-rekan RT/RW juga hadir, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) juga ada, kami kompak berupaya mengondusifkan keadaan," jelas Suripno.

Polisi masih mendalami motif di balik pembakaran tersebut. Hingga kini, terduga pelaku masih menjalani pemeriksaan intensif oleh jajaran Unit Reserse Kriminal (Reskrim) Polsek Matraman. “Kami masih pemeriksaan untuk mendalami motif aksi tersebut," tegasnya.

Sebelumnya, pembakaran yang terjadi pada dini hari itu sempat membuat warga Pisangan Baru resah. Sejumlah titik api muncul di kawasan permukiman dan memicu kepanikan warga yang khawatir api merembet ke rumah-rumah penduduk.

Namun, api dapat segera ditangani sehingga tidak menimbulkan korban jiwa. Warga bersama aparat setempat juga sigap melakukan pengamanan lingkungan sambil membantu proses pemadaman.