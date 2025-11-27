Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Kriminal

Terduga Pembunuh Ibu dan Anak di Nganjuk Ditangkap, Motifnya

Kamis, 27 November 2025 – 07:57 WIB
Anggota Polres Nganjuk saat olah tempat kejadian perkara (TKP) kasus dugaan pembunuhan disertai pembakaran di Nganjuk, Jawa Timur, Rabu (26/11/2025) dini hari. ANTARA/ HO-Polres Nganjuk.

jpnn.com - Personel Polres Nganjuk, Jawa Timur, menangkap terduga pelaku pembunuhan ibu dan anak di indekos kawasan Jalan Mongonsidi, Kelurahan Payaman, Kabupaten Nganjuk.

Kapolres Nganjuk AKBP Henri Noveri Santoso menyebut terduga pelaku diamankan tak lama setelah kejadian.

"Begitu informasi kami terima, tim langsung bergerak melakukan penyelidikan. Alhamdulillah, dalam waktu singkat terduga pelaku sudah diamankan di rumahnya," kata dia, Rabu (26/11/2025).

Dia menyebut penyidik masih melakukan pemeriksaan dan memastikan seluruh proses berjalan profesional.

Kasat Reskrim Polres Nganjuk AKP Sukaca mengatakan pelaku yang ditangkap berinisial DS (30), warga Desa Jogomerto, Kecamatan Tanjunganom, Kabupaten Nganjuk.

Saat ini terduga pelaku masih dalam proses pemeriksaan lebih lanjut. Polisi juga masih mendalami motif utama dari aksi yang dilakukan.

Polisi juga menelusuri hubungan antara terduga pelaku dengan korban. Dari keterangan sementara ada masalah sakit hati.

"Motif awal yang kami dapatkan mengarah pada sakit hati. Tim masih mengumpulkan bukti tambahan, memeriksa saksi-saksi, dan memperjelas hubungan antara terduga pelaku dan para korban," ujarnya.

Personel Polres Nganjuk telah menangkap terduga pembunuh ibu dan anak di sebuah indekos. Pembunuhan disertai pembakaran itu sempat viral.

