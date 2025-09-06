Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Gosip

Terduga Provokator Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi

Sabtu, 06 September 2025 – 11:21 WIB
Terduga Provokator Penjarahan Rumah Uya Kuya Ditangkap Polisi - JPNN.COM
Uya Kuya saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (21/1). Foto: Romaida/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang terduga provokator penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

Kabar tersebut diungkapkan oleh Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Polisi Alfian Nurrizal seperti dilansir Antara.

"Provokator penjarahan rumah Uya Kuya sudah diamankan," kata Kombes Pol Alfian Nurrizal.

Baca Juga:

Akan tetapi, pihak kepolisian belum mengungkap identitas provokator penjarahan rumah Uya Kuya.

Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Timur AKBP Dicky Fertoffan mengatakan, terduga provokator ditangkap karena menyebarkan ajakan di media sosial.

"Reskrim Jakarta Timur amankan satu terduga provokator melalui media sosial di wilayah Depok. Pelaku lain masih diburu," jelas AKBP Dicky Fertoffan.

Baca Juga:

Dari tangan pelaku, polisi mengamankan dua unit telepon genggam yang digunakan untuk mengoperasikan akun TikTok.

Adapun barang bukti tersebut masih diperiksa penyidik di Polres Metro Jakarta Timur.

Polres Metro Jakarta Timur menangkap seorang terduga provokator penjarahan rumah Uya Kuya di kawasan Pondok Bambu, Jakarta Timur, Sabtu (30/8) malam.

Sumber Antara

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Uya Kuya  rumah uya kuya  Uya Kuya DPR  Penjarahan 
BERITA UYA KUYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp