JPNN.com - Daerah - Bengkulu

Terendam Banjir, Jalan Lintas Sumatra di Bengkulu Ditutup

Sabtu, 03 Januari 2026 – 14:35 WIB
Ruas jalan di Kelurahan Rawa Makmur yang terendam banjir sehingga ditutup oleh anggota kepolisian, Sabtu (3/1/2026). ANTARA/Anggi Mayasari

jpnn.com, BENGKULU - Polisi menutup sementara akses atau ruas jalan lintas barat Sumatra yang berada di Kelurahan Rawa Makmur, Kota Bengkulu, karena banjir akibat hujan deras yang terjadi sejak Kamis (1/1/2026) malam.

Kapolsek Muara Bangkahulu Kota Bengkulu AKP Muhammad Taslim menyatakan ketinggian air yang menggenangi jalan tersebut mencapai 50 sentimeter sehingga kendaraan roda dua maupun roda empat tidak dapat melewati ruas jalan tersebut.

"Kami melakukan penutupan jalan yang melintasi Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawa Makmur, karena  debit air mengalami peningkatan sehingga sulit dilalui oleh kendaraan," katanya, Sabtu.

Penutupan jalan tersebut juga dilakukan karena banyaknya kendaraan, khususnya roda dua, yang mengalami mati mesin karena nekat menerobos ruas jalan yang terendam banjir.

Untuk itu pihaknya mengalihkan ke Jalan Kuala Bengkulen karena debit air telah mengalami kenaikan sejak Jumat (2/1) malam.

Selain menutup ruas jalan di Kelurahan Rawa Makmur, puluhan rumah di sejumlah kelurahan di Kota Bengkulu juga terendam banjir dengan ketinggian yang bervariasi yaitu hingga 50 centimeter akibat hujan dengan intensitas sedang hingga lebat.

Sejumlah wilayah yang terendam banjir di Kota Bengkulu antara lain di Kelurahan Tanjung Agung, Kelurahan Jaya, Kelurahan Rawa Makmur, Kelurahan Kebun Beler, di Kecamatan Ratu Agung, serta Kelurahan Penurunan di Kecamatan Ratu Samban, dan Kelurahan Bumiayu di Kecamatan Selebar.

Salah seorang warga di Kelurahan Rawa Makmur, Adios menerangkan air tersebut merupakan kiriman dari Kabupaten Bengkulu Tengah yang mengalami pasang air laut penyebab banjir.

Bengkulu  banjir  Sumatra  Cuaca Ekstrem  BMKG 
