Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Terharu Lihat Boiyen Menikah, Rafael Tan Cerita Begini

Minggu, 16 November 2025 – 03:06 WIB
Terharu Lihat Boiyen Menikah, Rafael Tan Cerita Begini - JPNN.COM
Boiyen dan Rully Anggi Akbar. Foto: Instagram/wendicagur

jpnn.com, JAKARTA - Penyanyi Rafael Tan mengaku terharu melihat Boiyen akhirnya melabuhkan cintanya dalam mahligai pernikahan dengan kekasih hatinya, Rully Anggi Akbar.

Itu mengingat dirinya dan Boiyen pernah kerja bareng selama beberapa tahun, sehingga kerap bertukar cerita, terutama soal pasangan.

Kini, melihat pemilik nama Yeni Rahmawati itu sudah menemukan tambatan hatinya dan berlabuh di pelaminan, Rafael Tan pun ikut merasa senang.

Baca Juga:

"Terharu banget karena waktu itu sempat kami kerja bareng hampir 2 tahun, bareng-bareng ketemu tiap hari, siaran bareng sama Boyen, curhat-curhat soal pasangan juga, Boyen curhat pasangan ke aku, aku juga curhat pasangan ke Boyen, dan akhirnya sekarang bisa lihat Boyen sudah bahagia sama seseorang, jadi happy banget," ujar Rafael Tan di kawasan BSD, Tangerang, Sabtu (15/11).

Meski begitu, dia mengakui dirinya cukup terkejut ketika mendapat undangan pernikahan dari Boiyen.

Sebab Rafael Tan sudah lama tak bertemu dan tak bertukar kabar dengan Boiyen.

Baca Juga:

"Dapat undangan beberapa hari yang lalu, kalau enggak salah. Makanya kayak kaget juga, enggak pernah dengar, karena sudah lama juga enggak pernah ketemu," tuturnya.

"Terus, terakhir juga syuting bareng juga Boyen enggak cerita apa-apa dan ternyata sekarang sudah, sudah mau nikah," sambungnya.

Penyanyi Rafael Tan mengaku terharu melihat Boiyen akhirnya melabuhkan cintanya dalam mahligai pernikahan dengan kekasih hatinya, Rully Anggi Akbar.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Boiyen  Boiyen Nikah  suami Boiyen  Rafael Tan 
BERITA BOIYEN LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp