Terima Aspirasi Gen Z, HNW Dukung Usulan Syarat Usia Caleg Diturunkan Jadi 18 Tahun

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua MPR sekaligus Anggota DPR Dapil DKI Jakarta II Hidayat Nur Wahid menerima aspirasi dari siswa SMK Al Ihsan Tanah Abang, Jakarta Pusat, yang mengusulkan agar batas usia minimum calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diturunkan dari 21 tahun menjadi 18 tahun.

Aspirasi tersebut disampaikan dalam kunjungan edukasi parlemen yang dilaksanakan ratusan siswa dan guru SMK Al Ihsan ke DPR.

HNW yang akrab disapa menjelaskan sampai saat ini ada aturan terkait usia minimal calon anggota legislatif (caleg), baik untuk tingkat pusat maupun daerah, yaitu 21 tahun.

Itu termaktub dengan jelas dalam Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 bahwa syarat usia calon anggota DPR dan DPRD paling rendah 21 tahun.

Menurut HNW, aspirasi siswa SMK yang masih Gen Z untuk menurunkan syarat usia dari 21 tahun ke 18 tahun tersebut merupakan bagian dari hak konstitusional rakyat sebagai warga negara untuk menyampaikan pendapat atau usulan mengenai peraturan perundang-undangan.

Apalagi jumlah Gen Z yang menjadi pemilih dengan batas minimum usia 17 tahun akan menjadi mayoritas pemilih dalam Pemilu 2029 nanti.

Karena itu, menurut HNW, wajar saja bila aspirasi mereka dipertimbangkan serius, baik oleh DPR yang akan melakukan revisi terhadap UU Pemilu maupun oleh MK bila mereka mengajukan judicial review.

“Prinsipnya aspirasi seperti ini sah-sah saja untuk disampaikan. Apalagi syarat lain bagi calon anggota DPR dan DPRD adalah berpendidikan paling rendah lulusan SMA, MA, SMK, MAK, atau yang sederajat, yang umumnya diselesaikan pada usia sekitar 17 atau 18 tahun," kata HNW dalam keterangannya, Selasa (4/8).