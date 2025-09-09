Terima Audiensi, Telkom Transparansi Terkait Perkembangan Pemulihan SKKL

jpnn.com, JAKARTA - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom menerima audiensi pemerintah daerah, perwakilan masyarakat, mahasiswa, pelaku UMKM, dan komunitas ojek online Papua Selatan untuk melakukan audiensi terkait perkembangan pemulihan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Sulawesi-Maluku-Papua Cable System (SMPCS) ruas Sorong-Merauke.

Kegiatan tersebut berlangsung di Telkom Landmark Tower Jakarta pada Senin (8/9).

Para peserta melakukan foto bersama usai acara audiensi bersama pemerintah daerah dan berbagai komunitas Papua Selatan. Foto: Dokumentasi Telkom

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Plh Dirjen Infrastruktur Digital Kemkomdigi Denny Setiawan, Asdep Koordinasi Pencegahan dan Peningkatan Kapasitas Keamanan Siber Kemenko Polkam Marsma TNI Budi Eko Pratomo, Anggota DPD RI Komite IV Provinsi Papua Selatan Rudi Tirtayana, Pj. Sekretaris Daerah Papua SelatanMaddaremmeng, Wakil Ketua II DPRD Papua Selatan Viktorianus Ohoiwtun, Wakil Bupati Merauke Fauzun Nihayah, dan Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Merauke Thomas Kimko.

Audiensi diterima langsung oleh Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin, Direktur Network Telkom Nanang Hendarno, Direktur Network Telkomsel Indra Mardiatna, Direktur Planning & Operation PT Telkom Infrastruktur Indonesia Suharyoto, beserta jajaran senior leaders TelkomGroup.

Wakil Direktur Utama Telkom Muhammad Awaluddin dalam sambutannya menyampaikan Telkom bukan hanya berperan sebagai penyedia layanan telekomunikasi, melainkan juga memiliki tanggung jawab dalam memastikan konektivitas digital yang merata dari Sabang hingga Merauke.

Telkom mengerahkan seluruh sumber daya untuk mengakselerasi pemulihan kabel laut ini.

Untuk memastikan penanganan berjalan optimal, Telkom membentuk Crisis Management Team (CMT) yang bekerja lintas fungsi dan menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pemangku kepentingan.