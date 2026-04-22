Terima Audiensi TNI, Sekda Sumsel Bahas Strategi Penyelesaian Konflik Tenurial Pertahanan

jpnn.com, PALEMBANG - Sekretaris Daerah Sumatra Selatan (Sekda Sumsel) Edward Candra menyoroti dinamika situasi global yang turut berdampak pada kondisi dalam negeri, termasuk kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Perwira Staf Ahli Tingkat III Bidang Politik dan Keamanan Nasional Panglima TNI Mayjen Budi Hariswanto bersama tim, Selasa (21/4).

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Setdaprov Sumsel tersebut dalam rangka pengumpulan data untuk penyusunan kajian strategi penyelesaian konflik tenurial pertahanan.

Dalam kesempatan itu, Edward Candra menyoroti dinamika situasi global yang turut berdampak pada kondisi dalam negeri, termasuk kenaikan harga bahan bakar dan kebutuhan pokok.

Dia menilai instruksi Presiden Prabowo Subianto kepada jajaran TNI terkait penguatan pertahanan wilayah harus didukung dengan kesiapan daerah yang matang.

“Situasi global saat ini memberi dampak nyata bagi kita. Karena itu, instruksi Presiden terkait pertahanan daerah harus kita respons dengan modal yang kuat, baik dari sisi kebijakan maupun kesiapan wilayah,” ujar Sekda Edward Candra dalam keterangannya, Rabu (22/4).

Dia menegaskan konflik di Sumsel merupakan isu penting yang harus dikelola secara serius agar tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan.

Menurut Edward, kekayaan sumber daya alam (SDA) di berbagai sektor berpotensi memicu konflik apabila tidak dikelola dengan baik.