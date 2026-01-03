Terima Bantuan Becak Listrik dari Presiden Prabowo, Pengemudi Lansia di Blora Mengucap Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Pengemudi becak lanjut usia (lansia) di Blora, Jawa Tengah, mengapresiasi Presiden Prabowo Subianto atas penyaluran bantuan becak listrik. Bantuan tersebut disalurhkan melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).

Sukri (77), pengemudi becak lansia asal Kabupaten Blora, Jawa Tengah, menyampaikan rasa syukurnya seusai menerima becak listrik di halaman Rumah Dinas Bupati Blora beberapa waktu lalu.

"Terima kasih Bapak Prabowo telah memperhatikan kami sebagai tukang becak ontel. Sekarang sudah dikasih becak listrik yang lebih bagus, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan mencukupi kebutuhan saya sehari-hari," ujar Sukri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Hingga kini, Yayasan GSN telah membagikan lebih dari 5.000 unit becak listrik kepada pengemudi becak lansia yang masih aktif mencari nafkah. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian Prabowo terhadap masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya para lansia yang masih bekerja di sektor informal. Program ini diharapkan mampu meringankan beban kerja sekaligus meningkatkan produktivitas para penerima manfaat.

Di Kabupaten Blora sendiri, sebanyak 100 unit becak listrik dibagikan kepada pengemudi becak yang telah didata oleh dinas sosial setempat. Sukri menjadi salah satu penerima yang merasakan langsung manfaat bantuan tersebut.

Selama ini, menarik becak ontel kerap menguras tenaganya, terutama saat harus melewati jalan menanjak.

"Kalau jalannya lurus masih lumayan. Tapi kalau naik, harus dorong. Kalau dipaksa ya gimana, sudah tua. Becak ontel kalau jalannya lurus ya lumayan, kalau naik yang harus dorong. Kalau dipaksa, nanti gimana? Sudah tua," ujar Sukri yang mengaku pendapatannya dari menarik becak kayuh maksimal Rp40 ribu setiap hari.

"Bahkan sampai enggak dapat sama sekali ya pernah," sambungnya.