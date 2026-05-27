Terima Bantuan Sapi Presiden, PB IKA PMII Salurkan 5.000 Paket Daging

jpnn.com, JAKARTA - Pengurus Besar Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menerima bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam rangka menyambut momentum Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah.

Sekretaris Jenderal PB IKA PMII, Purnamasidi, menyampaikan secara keseluruhan, PB IKA PMII melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) Gerakin menyalurkan total 13 ekor sapi dan 2 ekor kambing yang dihimpun dari berbagai pihak. Selain dari Presiden Prabowo, hewan kurban tersebut berasal dari Kapolda Metro Jaya, Pelindo, Pertamina, hingga Lembaga Sosial Kuwait. Kontribusi juga datang dari tokoh perorangan.

"Terima kasih dan apresiasi yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah mengamanahkan hewan kurbannya melalui Gerakin sebagai lembaga filantropi di bawah naungan PB IKA PMII," ungkap Purnamasidi di Jakarta, Rabu (27/5).

Menurutnya, ibadah kurban tahun ini merupakan refleksi dari ketaatan spiritual sekaligus komitmen sosial yang nyata.

Purnamasidi menyebut kurban adalah wujud puncak ketaatan ibadah kepada Allah SWT dan rasa syukur atas segala nikmat-Nya.

Di sisi lain, momentum ini menjadi jembatan solidaritas untuk mempererat ukhuwah islamiyah dan kepedulian sosial antar sesama. "Terima kasih kepada Presiden dan semua pihak yang telah memberikan bantuan hewan kurban kali ini," ujar Purnamasidi.

Purnamasidi juga menegaskan esensi Iduladha kali ini membawa dampak multiplier effect (efek berganda) yang signifikan dalam memperkuat ekonomi masyarakat bawah.

Dia memastikan distribusi daging kurban juga diprioritaskan bagi warga yang membutuhkan, sehingga diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan nutrisi sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga, khususnya saat moment iduladha tahun ini.