Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional

Terima Barang Rampasan Negara, Gubernur Anwar Hafid Berterima Kasih kepada KPK

Kamis, 30 April 2026 – 08:45 WIB
Gubernur Sulteng Anwar Hafid menerima aset barang rampasan negara dari KPK di Jakarta, Rabu (29/4/2026). ANTARA/HO-Humas Pemprov Sulteng

jpnn.com - Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) Anwar Hafid menyampaikan terima kasih kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memercayakan aset barang rampasan negara kepada Pemprov Sulteng.

Aset barang rampasan yang diserahkan KPK ke Pemprov Sulteng itu berupa sebidang tanah seluas 1.335 meter persegi di Kelurahan Mamboro, Kecamatan Palu Utara, dengan nilai Rp 204.205.000.

Gubernur Anwar Hafid dalam keterangannya di Palu, Rabu (29/4/2026), menyampaikan apresiasi atas penyerahan aset tersebut kepada Pemprov Sulteng.

Anwar mengatakan langkah itu mencerminkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan aset negara.

"Tentunya kami berterima kasih kepada KPK yang telah memberikan barang rampasan negara kepada kami. Letaknya yang strategis tentu akan sangat bermanfaat bagi sarana prasarana pemerintah provinsi," ujarnya.

Penyerahan aset tersebut berlangsung di Gedung Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di Jakarta, Rabu pagi.

Menurut Anwar Hafid, tanah yang diterima tersebut merupakan amanah yang harus dijaga dan dikelola secara bertanggung jawab.

Dia menyebut pemerintah daerah akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan dengan baik untuk mendukung berbagai kebutuhan pembangunan di Sulawesi Tengah.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Anwar Hafid  gubernur sulteng  KPK  barang rampasan negara 
JPNN VIDEO

JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp