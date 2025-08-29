Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Terima BAZNAS Awards 2025, Komeng Sampaikan Pesan Begini

Jumat, 29 Agustus 2025 – 20:39 WIB
Komeng terima penghargaan BAZNAS Awards 2025. Foto: Baznas

jpnn.com, JAKARTA - Komedian senior Alfiansyah Bustami atau Komeng menerima penghargaan dalam ajang BAZNAS Awards 2025.

Dalam kesempatan itu, dia mengajak masyarakat menyalurkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) RI.

Acara BAZNAS Awards 2025 merupakan rangkaian dari Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) BAZNAS RI yang digelar di Jakarta.

Kegiatan tersebut dihadiri Ketua BAZNAS RI, Prof. Dr. KH. Noor Achmad, MA, beserta jajaran pimpinan BAZNAS RI.

Komeng menilai, zakat yang dikelola secara profesional oleh BAZNAS mampu memberi manfaat luas, baik bagi mustahik maupun pembangunan bangsa.

“Jangan lupa berzakat ya. Banyak program-program BAZNAS yang bermanfaat. Zakat banyak membantu menyejahterakan dan menjadikan orang biasa menjadi orang,” ujarnya.

Dia juga mencontohkan bagaimana zakat mampu membuka akses pendidikan.

“Tadi saya baru mendengar ada satu pekerja di luar negeri bisa menghasilkan satu sarjana. Wah itu top lah,” tambahnya.

