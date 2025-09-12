Terima DPP PATRIA, Kementan Berharap Komunitas Peternak Babi Berkontribusi Atasi Kemiskinan Ekstrem

jpnn.com, JAKARTA - Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Dirjen PKH) Kementan Dr. Drh. Agung Suganda menerima audiensi dari Ketua Umum DPP Perkumpulan Alumni Margasiswa Republik Indonesia (DPP Patria) Agustisnus Tamo Mbapa dan jajaran pengurus PATRIA di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Jumat (12/9/2025).

Dirjen Agung Suganda menjelaskan DPP PATRIA dalam pertemuan itu membahas bagaimana komunitas peternak babi dapat berkembang dan bermanfaat bagi perekonomian masyarakat.

“Kami menerima audiensi dengan DPP Patria terkait bagaimana mendorong agar komunitas peternak babi dapat menjadi komunitas yang mendorong ekonomi para peternak dan penuntasan kemiskinan ekstrem khususnya di daerah-daerah khususnya Wilayah Indonesia Timur,” ujar Agung Suganda seusai menerima audiensi dengan DPP PATRIA.

Agung Suganda juga menyambut baik masukan dari DPP PATRIA terkait pengembangan komunitas peternak babi.

“Kami mengajak untuk bersama-sama membuat Rodmap Pengembangan Komunitas Ternak Babi,” ujar Agung Suganda.

Menurut Agung Suganda, rencana tersebut akan diawali dengan melakukan FGD yang melibatkan perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, termasuk asosiasi peternak babi dan swasta.

“Ini perlu agar mendapatkan masukan yang komprehensif termasuk langkah-langkah jangka pendek, menengah dan Panjang,” ujar Agung Suganda.

Agung Suganda berharap sektor pengembangan ternak babi dapat meningkat dan menjadi komunitas yang memberikan manfaat seluas-luasnya bagi para peternak babi termasuk jaminan dari segi keamanan pangan untuk babi terhadap konsumen.