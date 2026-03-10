Terima Dubes Iran, Megawati Beri Kado Tenun Bali dan Ucapkan Selamat pada Mojtaba Khamenei

jpnn.com, JAKARTA - Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarnoputri secara resmi menyampaikan ucapan selamat atas penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran yang baru.

Mojtaba ditunjuk menggantikan mendiang ayahnya, Ayatollah Ali Khamenei, yang wafat akibat serangan militer AS-Israel baru-baru ini.

Surat Ketua Umum PDI Perjuangan tersebut kepada Mojtaba Khamenei itu diserahkan kepada Duta Besar Republik Islam Iran untuk Indonesia Mohammad Boroujerdi.

"Ini adalah surat kedua, saya merasa gembira bahwa karena Iran sekarang sudah punya pemimpin kembali," kata Megawati dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Hal ini disampaikan Megawati saat menerima kunjungan Boroujerdi di kediamannya, Menteng, Jakarta.

Saat pertemuan, Megawati didampingi Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, bersama Ketua DPP PDIP, yaitu Ahmad Basarah, Yasonna Laoly, Eriko Sotarduga, serta Kepala Badan Riset dan Analisis Kebijakan PDIP Andi Widjajanto.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, Megawati mengirimkan surat ke Pemerintah Republik Islam Iran untuk menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei setelah serangan Amerika Serikat dan Israel ke negara tersebut.

Selain menyampaikan surat, Megawati juga menyerahkan foto saat dirinya melakukan kunjungan resmi ke Teheran dan bertemu dengan Ayatollah Ali Khamenei pada 2004.