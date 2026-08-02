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JPNN.com - Nasional - Hukum

Terima Kapolres Karangasem, Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta Perkuat Kemitraan, Pelayanan dan Penegakan Hukum

Minggu, 02 Agustus 2026 – 16:36 WIB
Terima Kapolres Karangasem, Anggota Komisi III DPR Wayan Sudirta Perkuat Kemitraan, Pelayanan dan Penegakan Hukum - JPNN.COM
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali Dr. I Wayan Sudirta, SH.,MH, pada Sabtu (1/8/2026) menerima jajaran Polres Karangasem, dipimpin Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, SH.,S.I.K.,M.I.K. Foto: Source for JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali Dr. I Wayan Sudirta, SH.,MH, pada Sabtu (1/8/2026) menerima jajaran Polres Karangasem, dipimpin Kapolres Karangasem AKBP I Made Santika, SH.,S.I.K.,M.I.K.

Kunjungan Kapolres Karangasem dan jajarannya itu dilakukan untuk mempererat komunikasi dan kolaborasi Komisi III DPR RI dengan Polri, khususnya lagi dengan jajaran Polres Karangasem.

Dalam kesempatan saling bertukar masukan di antara anggota DPR Dapil Bali yang lahir di Karangasem dengan jajaran Kepolisian Resor Karangasem, Kapolres menginformasikan sejak bertugas di Karangasem, ada beberapa konflik kemasyarakatan yang sudah berhasil dimediasi untuk menuju kembali ke persaudaraan seperti semula.

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Ada sejumlah sengketa tapal batas, kriminalitas berupa pencurian ''bawa sulinggih'' di Budakeling yang sudah berhasil ditangani.

Selain itu, kejahatan digital terhadap sistem internet yang sempat menyebabkan layanan jaringan mengalami ''down'', termasuk sengketa berbau adat, yang disebutnya berangsur pulih ke ikatan persaudaraan.

Seperti pemberitaan sejumlah media mainstream maupun media sosial, di Karangasem terjadi beberapa konflik yang cukup memantik perhatian publik, dan bahkan viral di media sosial.

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Di antara yang viral cukup lama adalah konflik berbau adat di Desa Adat Bugbug antara dua kelompok yang sama-sama mendapat dukungan signifikan.

Kapolres Karangasem menegaskan kondisinya sudah mulai membaik, sudah situasi yang semakin baik, dimana dalam waktu dekat, keluarga di Desa Adat Bugbug akan mengadakan ''ngaben bersama'' yang diharapkan merekatkan kembali ikatan persaudaraan yang sempat tegang.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali Dr. I Wayan Sudirta, SH.,MH, pada Sabtu (1/8/2026) menerima Polres Karangasem dan jajarannya.

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TAGS   DPR RI  Komisi Iii Dpr  I Wayan Sudirta  Kapolres Karangasem 
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