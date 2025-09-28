Terima Kasih, Bentuk Rasa Syukur Armada

jpnn.com, JAKARTA - Grup musik, Armada akhirnya merilis single terbaru yang berjudul Terima Kasih.

Lagu tersebut menjadi karya perdana Armada setelah terakhir meluncurkan karya pada 2023 lalu.

Armada kembali merangkai kisah lewat musik, kali ini lewat single Terima Kasih. Sebuah lagu yang dibungkus dengan rasa syukur dalam melodi yang manis.

Lagu tersebut ditulis dari hati untuk mengapresiasi kehadiran seseorang yang mampu membuat hidup lebih indah.

Terima Kasih bercerita tentang rasa syukur saat menemukan seseorang yang bukan hanya diinginkan, tetapi juga dibutuhkan.

Dengan aransemen pop yang hangat dan lirik yang mudah diingat, Armada ingin mengajak pendengar untuk berhenti sejenak, menoleh pada orang-orang terdekat, dan dengan tulus mengucapkan terima kasih.

"Kau ajarkan aku arti bahagia / Dengan caramu semua sempurna / Terima kasih duhai kekasihku / Jadi yang kubutuhkan juga yang kuinginkan," potongan lirik Terima Kasih dari Armada.

Lagu Terima Kasih tidak hanya ditujukan untuk pasangan, tetapi juga bisa menjadi ungkapan cinta untuk keluarga, sahabat, atau bahkan ke diri sendiri sekalipun.