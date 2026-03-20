Terima Kasih, Pak Prabowo, Bonus bagi Arib Dzaky Peraih Emas ASEAN Para Games 2025 Sudah Cair

jpnn.com, JAKARTA - Atlet disabilitas cabang olahraga angkat berat Indonesia M. Mabruk Arib Dzaky mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) yang pada Selasa lalu (17/3) mencairkan bonus bagi pembela Merah Putih pada ajang ASEAN Para Games ke-13 2025 Thailand.

Pencairan bonus itu menjadi kabar baik bagi Dzaky, karena penghargaan tersebut akan menjadi tabungan dan investasi jangka panjang untuk menunjang kariernya sebagai atlet.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Presiden dan Menpora. Selama ini pemerintah sangat men-support atlet-atlet NPC (National Paralympic Committee of Indonesia, red) untuk berprestasi di ajang internasional," kata Dzaky.

Peraih medali emas angkat berat di ASEAN Para Games 2025 dan World Abilitysport Youth Games 2024 di Thailand itu berencana menabung bonus uang tersebut.

Selain itu, dia juga akan menggunakan bonus tersebut untuk membuka usaha, salah satunya depot air minum.

"Mungkin akan buka usaha depot air, karena itu kebutuhan kita semua, kan, ya. Mungkin itu, sih,” kata olahragawan asal Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, itu.

M. Mabruk Arib Dzaky sukses menambah pundi-pundi medali emas bagi kontingen Merah Putih pada ASEAN Para Games ke-13 Tahun 2025 Thailand.

Medali emas tersebut diraih Mabruk pada partai final kelas Putra 59 kilogram, yang digelar di Convention Hall, Center Point Hotel Korat, Nakhon Ratchasima, Kamis (22/1/2026).