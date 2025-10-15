Terima Kehadiran Paloh, Menhan Sjafrie Mengaku Mendapatkan Vitamin

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin di kantornya, Jakarta, Rabu (15/10) sekitar pukul 10.00 WIB menerima kedatangan Ketum NasDem Surya Paloh.

Drumben dari TNI tampak menyambut kehadiran Paloh di kantor Kemenhan yang mengenakan setelan jas dan celana bahan berkelir dongker.

Sjafrie bersama Paloh kemudian melaksanakan pertemuan secara tertutup bagi awak media di Ruang Bhinneka Tunggal Ika.

Setelah pertemuan, Sjafrie dan Paloh memberikan keterangan pers kepada awak media di kantor Kemenhan.

Sjafrie mengaku Paloh saat pertemuan memberikan banyak masukan bagi alumnus Akmil 1974 itu dalam menjalankan tugas sebagai penentu kebijakan terkait stabilitas nasional.

"Pak Surya Paloh memberi masukan informal tetapi penuh dengan komitmen nasionalisme dan patriotisme yang beliau sampaikan kepada saya," kata dia, Rabu (15/10).

Sjafrie melanjutkan bahwa masukan Paloh akan menjadi gizi dalam menjalankan tugas di pemerintahan ke depan.

"Sekali lagi, terima kasih Pak Surya Paloh atas nasihat yang diberikan kepada kami dan ini menjadi vitamin yang akan kami jadikan satu stamina menghadapi tantangan tugas yang akan datang," ujarnya.