JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terima Kunjungan Benchmark IndonesiaRe, TASPEN Berbagi Praktik Kearsipan

Kamis, 26 Februari 2026 – 20:51 WIB
Terima Kunjungan Benchmark IndonesiaRe, TASPEN Berbagi Praktik Kearsipan
Kepala Unit Kearsipan sekaligus Corporate Communication and Media Relations Department Head TASPEN Rizky Bachrudin menerima kunjungan benchmark penyelenggaraan kearsipan dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe. Fioto: Dokumentasi Taspen

jpnn.com, JAKARTA - PT TASPEN (Persero) menerima kunjungan benchmark penyelenggaraan kearsipan dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) atau IndonesiaRe. 

Kegiatan benchmark berlangsung di Kantor Pusat TASPEN pada 20 Februari 2026. 

Kegiatan ini bagian dari komitmen bersama sebagai kualitas pengelolaan arsip dan menjadi forum diskusi dan pembelajaran bersama terkait pengelolaan dokumen perusahaan secara digital dan fisik serta memperkuat sinergi antarinstansi dalam mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang tertata, aman dan berkelanjutan.

Kunjungan ini diterima secara langsung Kepala Unit Kearsipan sekaligus Corporate Communication and Media Relations Department Head TASPEN Rizky Bachrudin.

Dari pihak IndonesiaRe, benchmarking ini dihadiri Arthur Daniel PS selaku Corporate Secretary and Protocoler Department Head, bersama jajaran terkait.

Corporate Secretary TASPEN Henra menyampaikan kegiatan benchmarking ini menjadi wadah pembelajaran bersama sekaligus sarana berbagi praktik pengelolaan arsip yang telah diterapkan di masing-masing perusahaan. 

“Sejalan dengan kegiatan benchmarking ini, TASPEN terus berkomitmen memperkuat sistem persuratan dan pengelolaan arsip melalui berbagi pengalaman pengelolaan dokumen,” ujar Henra dalam keterangannya, Kamis (26/2).

Dalam kegiatan benchmarking ini, IndonesiaRe tidak hanya mempelajari praktik kearsipan yang diterapkan TASPEN.

TASPEN menerima kunjungan benchmark penyelenggaraan kearsipan IndonesiaRe. Dalam kegiatan ini TASPEN dan Indonesiare memperkuat pengelolaan arsip

TAGS   Taspen  kearsipan  IndonesiaRe  Reasuransi Indonesia Utama  Henra  arsip 
