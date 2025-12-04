Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terima Kunjungan Ketua Parlemen Tiongkok Wang Huning, Ketua DPD RI Sultan Mengutip Pepatah China, Simak

Kamis, 04 Desember 2025 – 07:50 WIB
Terima Kunjungan Ketua Parlemen Tiongkok Wang Huning, Ketua DPD RI Sultan Mengutip Pepatah China, Simak - JPNN.COM
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin (kedua kanan) menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Ketua Parlemen Tiongkok yang Mulia Ketua CPPCC Wang Huning (kedua kiri) bersama delegasi Parlemen Tiongkok dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (3/12/2025) petang. Foto: Humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan Baktiar Najamudin menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Ketua Parlemen Tiongkok yang Mulia Ketua CPPCC Wang Huning.

Kader Senior Partai Komunis Tiongkok itu hadir bersama Para anggota delegasi dan Duta Besar Tiongkok untuk Indonesia di Kantor DPD RI, Senayan, Jakarta pada Rabu (3/12/2025) petang.

“Selamat datang yang mulia di DPD RI, Lembaga Senat Republik Indonesia,” ujar Sultan saat menyambut salah satu orang paling berpengaruh Tiongkok itu.

Baca Juga:

Sultan sangat menghargai Kunjungan Yang Mulia bersama delegasi ini.

Dia menyebut bukan saja karena baru kali ini pimpinan tertinggi CPPCC berkunjung ke sini, tetapi juga karena kunjungan ini sangat penting bagi kelangsungan dan peningkatan hubungan baik kedua bangsa dan negara kita.

“Dalam 10 tahun terakhir ini kegiatan investasi dan perdagangan antara kedua negara kita sangat pesat dan akan lebih pesat lagi ke depan. Karena sekarang kita sama-sama berada di BRICS, saya yakin hubungan ekonomi dan bisnis antara sesama negara BRICS pun akan semakin erat dan diperluas," tegas Sultan.

Baca Juga:

Bahkan sebelum dilantik pun, kata Sultan, Presiden Prabowo sudah bertemu dengan Presiden Xi Jinping pada 1 April 2024.

Kemudian bertemu lagi setelah dilantik. Itu menandakan pentingnya hubungan Indonesia dengan China.

Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) Ketua Parlemen Tiongkok yang Mulia Ketua CPPCC Wang Huning.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   DPD RI  Parlemen Tiongkok  Sultan Baktiar Najamudin  Pepatah China 
BERITA DPD RI LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp