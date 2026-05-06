Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Pendidikan

Terima Kunjungan Mahasiswa UPN Veteran, Bea Cukai Tanjung Priok Kenalkan Aktivitas Kepabeanan

Rabu, 06 Mei 2026 – 17:09 WIB
Terima Kunjungan Mahasiswa UPN Veteran, Bea Cukai Tanjung Priok Kenalkan Aktivitas Kepabeanan - JPNN.COM
Bea Cukai Tanjung Priok menerima kunjungan lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jakarta pada Selasa (5/5). Foto: Dokumentasi Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai Tanjung Priok menerima kunjungan lapangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional (UPN) 'Veteran' Jakarta pada Selasa (5/5). 

Kegiatan ini menjadi bagian dari pembelajaran lapangan bagi mahasiswa untuk memahami ekosistem kepabeanan dan cukai secara komprehensif.

Sementara itu, bagi Bea Cukai Tanjung Priok, kegiatan ini dalam rangka memperkenalkan peran dan fungsi kepabeanan serta memberikan gambaran langsung mengenai aktivitas pelayanan dan pengawasan di pelabuhan.

Baca Juga:

Terima Kunjungan Mahasiswa UPN Veteran, Bea Cukai Tanjung Priok Kenalkan Aktivitas Kepabeanan

Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN Veteran saat diskusi dan tanya jawab di sesi pemaparan materi. Foto: Dokumentasi Bea Cukai

Kunjungan lapangan tersebut diikuti sekitar 100 peserta yang terdiri atas mahasiswa dan dosen pendamping. 

Rangkaian kegiatan dilaksanakan dalam dua sesi, yaitu sesi pemaparan materi di Aula Sinergi KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok dan sesi kunjungan lapangan ke Terminal Peti Kemas New Priok Container Terminal (NPCT 1).

Baca Juga:

Dalam sesi kelas, mahasiswa memperoleh penjelasan mengenai profil Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, peran dan fungsi Bea Cukai sebagai revenue collector, trade facilitator, dan community protector, serta gambaran umum proses kepabeanan di pelabuhan. 

Disampaikan pula materi terkait pengawasan kepabeanan, ketentuan larangan dan pembatasan (lartas).

Bea Cukai Tanjung Priok menerima kunjungan lapangan mahasiswa UPN Veteran untuk memahami ekosistem kepabeanan dan cukai secara komprehensif

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Bea Cukai Tanjung Priok  Bea Cukai  Mahasiswa  UPN Veteran Jakarta  Kepabeanan  kunjungan lapangan 
BERITA BEA CUKAI TANJUNG PRIOK LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp