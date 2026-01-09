Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional

Terima Laporan Penyelundupan Komoditas Pangan, Mentan Amran: Tunggu Saja, Aku Bongkar Semua

Minggu, 11 Januari 2026 – 02:51 WIB
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Foto: source for JPNN

jpnn.com - Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengaku menerima banyak laporan terkait dugaan penyelundupan berbagai komoditas pangan.

Hal itu diungkap Mentan Amran saat mengecek ribuan karung bawang bombay ilegal yang diamankan aparat di sebuah gudang di Kota Semarang, Sabtu (10/1/2026).

"Banyak sekali (laporan masuk, red.). Setebal gini (menunjukkan isyarat jari, red.), aku belum baca semua," kata Amran Sulaiman.

Dia menyebut banyaknya laporan tersebut disampaikan masyarakat melalui layanan WhatsApp "Lapor Pak Amran", dan sebagian besar laporan merupakan dugaan penyelundupan komoditas pertanian.

Menurut Amran, laporan yang diterimanya tidak hanya soal penyelundupan bawang bombay yang baru saja diungkap, tetapi juga dari berbagai komoditas pertanian.

Beberapa komoditas selundupan sesuai laporan itu berupa beras, gula, pupuk, hingga minyak goreng.

"Penyelundupan ada, ada yang jual mesin (ilegal), jual pupuk, pupuk ilegal, macam-macam, tetapi kami tindaklanjuti. Untuk sementara ini yang banyak beras, macam-macam, bahkan minyak goreng," tuturnya.

Hal itulah yang membuat Amran heran. Contoh, ada laporan soal penyelundupan minyak goreng, sedangkan Indonesia saat ini merupakan produsen kelapa sawit terbesar di dunia.

Mentan Amran Sulaiman bakal membongkar dugaan penyelundupan komoditas pangan sesuai laporan yang dia terima, mulai beras hingga minyak goreng.

Penyelundupan  Komoditas Pangan  beras  Minyak Goreng  impor  bawang bombay  Semarang  Amran Sulaiman  Mentan Amran  penyelundupan bawang 
