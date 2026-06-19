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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terima Mahasiswa Demo, Dasco Langsung Telepon Bahlil dan Kepala BGN di DPR

Jumat, 19 Juni 2026 – 21:33 WIB
Terima Mahasiswa Demo, Dasco Langsung Telepon Bahlil dan Kepala BGN di DPR - JPNN.COM
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad saat menerima audiensi mahasiswa di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (19/6/2026). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi

jpnn.com, JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala Badan Gizi Nasional Nanik S. Deyang saat menerima perwakilan mahasiswa yang berdemonstrasi.

Langkah ini dilakukan agar mahasiswa bisa mendengar langsung jawaban pemerintah terkait tuntutan mereka di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (19/6/2026).

Menurut Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa yang turut hadir dalam audiensi tersebut, mahasiswa dapat langsung mendengar respons Bahlil dan Nanik terhadap berbagai aspirasi yang disampaikan.

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"Semua berkomitmen untuk tetap menjaga stabilitas ekonomi dan politik secara nasional," kata Saan dalam konferensi pers seusai audiensi.

Ia mengatakan pemerintah juga menjelaskan adanya efisiensi anggaran sekitar Rp 70 triliun yang berasal dari penyisiran berbagai pos belanja yang kurang efektif untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Terkait tuntutan mengenai kenaikan harga Pertamax dan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) subsidi, Saan mengatakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berjanji akan berupaya mengatasi persoalan tersebut, termasuk memastikan ketersediaan BBM subsidi bagi masyarakat.

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"Stabilitas politik dan ekonomi sangat penting karena memengaruhi berbagai sektor kehidupan masyarakat, dan hal itu juga menjadi salah satu perhatian mahasiswa," ujarnya.

Sementara itu, Presiden Mahasiswa Universitas Trisakti Dhenni Ribowo berharap DPR benar-benar menjalankan fungsi sebagai penyambung aspirasi masyarakat kepada pemerintah.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad langsung menghubungi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan Kepala BGN Nanik S. Deyang saat menerima perwakilan mahasiswa.

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TAGS   kepala BGN  Sufmi Dasco Ahmad  Bahlil Lahadalia 
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