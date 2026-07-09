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JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Terima Penghargaan Grande Colar, Megawati Ungkit Persabatan Indonesia-Timor Leste

Kamis, 09 Juli 2026 – 23:13 WIB
Terima Penghargaan Grande Colar, Megawati Ungkit Persabatan Indonesia-Timor Leste - JPNN.COM
Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri di Istana Kepresidenan Nicolau Lobato, Dili, Timor Leste, Kamis (9/7). Dokumentasi DPP PDIP

jpnn.com, DILI - Presiden kelima RI yang juga berstatus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri resmi menerima anugerah tertinggi Grande Colar da Ordem de Timor Leste dari pemerintah Timor Leste.

Megawati menerima penghargaan dalam upacara yang digelar di Istana Kepresidenan Nicolau Lobato, Dili, Timor Leste, Kamis (9/7).

Megawati terlihat disambut seniman lokal yang menampilkan tarian adat setempat ketika hendak hadir ke lokasi acara di halaman Istana Kepresidenan. 

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Kepala Negara Perempuan pertama di Indonesia itu disambut dua tokoh penting Timor Leste, yakni Presiden José Ramos-Horta dan Perdana Menteri Kay Rala Xanana Gusmão ketika tiba di lokasi.

Putri Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno didampingi keluarga dan jajaran elite PDIP ketika berada di halaman Istana Kepresidenan.

Semisal, Puti Guntur Soekarno, Hendra Hartomo atau Romy Soekarno, Hasto Kristiyanto, Bintang Puspayoga, Ahmad Basarah, Andreas H. Pareira, serta Andi Widjajanto. 

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Setelah acara penyambutan, rangkaian kegiatan berupa pembacaan Surat Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2026 tentang Penganugerahan Gelar Kehormatan. 

Kepala Staf Kepresidenan Timor Leste Henriqueta Maria da Silva mulanya membacakan dasar pemberian penghargaan tertuang dalam UU Nomor 2 Tahun 2009.

Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri mengungkit persabatan yang tak putus setelah menerima penghargaan tertinggi dari Timor Leste.

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TAGS   Megawati Soekarnoputri  Grande Colar  Timor Leste  Hubungan Diplomatik 
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