Terima Tanda Kehormatan dari Prabowo, Terawan Janjikan Hal Ini

jpnn.com, JAKARTA - Eks Menteri Kesehatan Prof Terawan Agus Putranto mendapatkan Bintang Mahaputera Adiprana dari Presiden Prabowo Subianto.

Tanda Kehormatan itu diterima karena jasanya dalam pengembangan ilmu kesehatan di Indonesia.

Hal tersebut diserahkan Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Senin (25/8) siang.

Terawan mengaku bersyukur atas Tanda Kehormatan yang diberikan langsung oleh Presiden Prabowo

“Ini merupakan tanda kehormatan untuk saya, sekaligus menjadi pengingat saya untuk bekerja lebih baik lagi, mendarmabaktikan diri saya untuk Indonesia,” ucap Terawan dalam keterangannya.

Menurut dia, Tanda kehormatan itu menjadi penyemangat dirinya bersama tim untuk lebih giat dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya di bidang kesehatan.

“Saya mengucapkan rwew terimakasih yang mendalam, kepada Bapak Presiden yang telah memberikan Tanda kehormatan ini, dan juga kepada semua tim yang bekerja sama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan selama ini,” jelasnya.

Terawan menambahkan bahwa Tanda Kehormatan itu merupakan penghargaan kedua, setelah Bintang Mahaputera Nararya yang diberikan oleh Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono di 2013 lalu.