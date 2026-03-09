Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Musik

Terinspirasi Insomnia, Bebe Rexha Hadirkan New Religion

Senin, 09 Maret 2026 – 08:08 WIB
Bebe Rexha. Foto: Dok. Empire

jpnn.com, NEW YORK - Penyanyi asal Amerika Serikat, Bebe Rexha menghadirkan lagu terbaru yang bertitel New Religion.

Single tersebut ternyata terinspirasi dari lagu dance legendaris Insomnia oleh grup elektronik, Faithless.

New Religion dari Bebe Rexha membawa ruh dari lagu Insomnia yang dirilis pada 1995 silam.

Di tangan Bebe Rexha, lagu tersebut bertransformasi menjadi sebuah karya yang siap menjadi soundtrack musim panas tahun ini sekaligus menjadi single utama dari album visual baru ‘Dirty Blonde’ yang siap dirilis pada 12 Juni 2026 lewat label musik Empire.

New Religion berangkat dari DNA lagu Insomnia. Terdengar jelas bassline signature Insomnia yang bersatu padu dengan vokal Bebe Rexha. Hasilnya adalah sebuah lagu clubbing yang modern sekaligus menjadi momen dirinya untuk melakukan tribute kepada Insomnia dan memperkenalkan kembali kepada pendengar musik hari ini.

"New Religion adalah kebebasanku di lantai dansa. Lagu ini tentang membebaskan diri kita dan hilang dalam alunan musik. Aku sedang berada di tempat yang buruk saat aku menulis ini dan aku kemudian menyadari bahwa musik adalah satu hal yang tidak pernah meninggalkanku. Musik selalu ada untukku, meski industri ini keras dan dunia kadang kejam," ungkap Bebe Rexha.

"Aku ingin menulis sebuah surat cinta untuk musik lewat lagu ini. Saat bass-nya masuk, kamu dapat merasakannya di dada dan kamu merasa hidup lagi. Itulah inti dari lagu ini bagiku. Merasa aman di alunan musik ini dan ingat akan rasa yang menggugah itu. Aku harap saat orang-orang mendengar lagu ini mereka ingin berdiri, berdansa, dan merasa hidup,” sambungnya.

Perilisan single New Religion menjadi titik penting dalam era baru Bebe Rexha yang terus meleburkan batasan genre antara pop, dance, dan elektronik lewat karya-karya yang mendorong berbagai batasan.

