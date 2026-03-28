Terinspirasi Kapal Perang Legendaris, Sabaton Lepas Yamato

jpnn.com, SWEDIA - Band heavy metal asal Swedia, Sabaton, kembali menghantam lewat lagu terbaru yang berjudul Yamato.

Lagu tersebut dirilis bersamaan dengan video musik resmi hasil kolaborasi dengan game naval populer, World of Warships.

Sabaton menyatakan bahwa Yamato terinspirasi dari kapal perang legendaris Jepang yang dikenal sebagai salah satu simbol kekuatan terbesar dalam sejarah perang laut.

Lagu itu jadi kelanjutan spiritual dari Bismarck, sekaligus memperkuat ciri khas Sabaton dalam mengangkat kisah sejarah militer ke dalam musik yang epik dan penuh energi.

Joakim Broden mengungkapkan bahwa kisah kapal perang selalu menjadi bagian menarik dalam perjalanan musikal Sabaton.

Par Sundstrom menambahkan bahwa Yamato merupakan jawaban atas permintaan panjang para penggemar yang ingin melihat kelanjutan cerita dari Bismarck.

Kolaborasi tersebut juga menghadirkan pengalaman unik di dalam game, pemain dapat menikmati Yamato sebagai bagian dari gameplay, lengkap dengan elemen khusus yang terinspirasi dari Sabaton.

Video musik Yamato turut memperkuat nuansa dramatis lagu, menampilkan personel Sabaton yang berada di atas kapal dalam momen pertempuran terakhir yang penuh intensitas.