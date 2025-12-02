Terinspirasi Kisah Nyata, Film Dalam Sujudku Hadirkan Konflik Rumah Tangga

jpnn.com, JAKARTA - Film terbaru yang berjudul Dalam Sujudku akan segera menghibur penonton Indonesia.

Karya sutradara Rico Michael produksi Project69 itu terinspirasi dari kisah nyata yang mengangkat tema besar tentang cinta dan kesetiaan dalam rumah tangga.

Dalam Sujudku mengisahkan kehidupan rumah tangga yang tengah diuji sehingga sempat goyah dalam mempertahankan hubungan.

Gara-gara keretakan hubungan, pasangan (diperankan Marcell Darwin dan Vinessa Inez) terpaksa memilih hidup LDM atau long distance marriage.

Beragam konflik keseharian yang dramatik siap menghiasi film yang juga dibintangi oleh Naura Hakim, Riyuka Bunga, Dominique Sandra, Chika Waode, Momo Moriska, hingga Dennis Adhiswara.

"Semula aku cukup kewalahan menghidupkan sosok Aisyah, karakterku di sini yang berhati tulus. Ini kan diangkat dari kisah nyata awalnya waktu aku terima script aku kira bakal jadi karakter Rina, karena Aisyah tuh berat banget. Karena tokoh ini muslimah yang pure heart, enggak pernah negative thinking,” ungkap Vinessa Inez.

Film Dalam Sujudku mengambil tiga lokasi syuting yaitu di Garut,Cimahi dan Jakarta. Produksinya merupakan kerja sama produser Indonesia, Malaysia dan Singapura.

Meski dari poster terkesan film cerita drama religi, film karya Rico Michael itu tidak bermaksud menonjolkan aspek religiusnya, melainkan lebih menekankan pada bagaimana mempertahankan keluarga yang semula tampak harmonis menghadapi dinamika hidup tetapi kemudian retak karena buruknya komunikasi.