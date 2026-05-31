Terinspirasi Lagu Phil Collins, Daniel Seavey Hasilkan Love’s a Gun

jpnn.com, AMERIKA SERIKAT - Penyanyi sekaligus penulis lagu asal Amerika Serikat, Daniel Seavey melepas single terbaru yang bertajuk Love’s a Gun.

Lagu tersebut diluncurkan bersama video musik garapan sutradara Matty Peacock (Billie Eilish, Shawn Mendes) melalui Atlantic Records.

Love’s a Gun awalnya ditulis saat Daniel Seavey melakukan perjalanan pra-tur ke Stockholm bersama rekan produser VERA (Lukas Graham, Peso Pluma) dan Soren Breum (MO).

Dia kemudian menyelesaikan lagu tersebut di studionya di Los Angeles, sekaligus memproduseri dan memainkan seluruh instrumen.

Hasilnya adalah sebuah lagu pop maksimalis yang catchy, berkilau, dan penuh energi, dengan inspirasi yang diambil dari lagu Another Day in Paradise milik Phil Collins dan Somebody That I Used to Know dari Gotye.

"Love’s a Gun adalah lagu tentang bagaimana aku sebenarnya sudah tahu hubungan ini akan menyakitiku, tapi tetap memilih untuk menjalaninya. Lagu ini bercerita tentang menempatkan seseorang di atas diriku sendiri, meski tahu pada akhirnya aku yang akan terluka. Aku ingin musiknya terasa indah sekaligus berbahaya, karena cinta seperti ini memang terasa seperti itu," ungkap Daniel Seavey

Love’s a Gun menjadi rilisan kedua mantan personel Why Don't We itu tahun ini setelah Time to Time (Annie) yang diluncurkan bulan lalu.

Kedua lagu tersebut langsung menjadi favorit para penggemar setelah pertama kali dibawakan secara live saat Daniel Seavey tampil sebagai opening act dalam tur Amerika Utara milik Charlie Puth bertajuk ‘Whatever’s Clever! Tour’.