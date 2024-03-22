Terinspirasi Nama Putri, Nastasya Shine Luncurkan Jasmint Whitening Body Lotion

jpnn.com, JAKARTA - Brand kecantikan Shine Rusia kembali menghadirkan inovasi produk terbaru dengan meluncurkan Jasmint Whitening Body Lotion pada Ramadan tahun ini.

Adapun Jasmint Whitening Body Lotion merupakan sebuah lotion yang diklaim mampu membantu mencerahkan sekaligus menyehatkan kulit dengan aroma jasmine yang membuat tubuh dan pikiran relaksasi.

Peluncuran produk baru tersebut dilakukan di kawasan BSD Tangerang Selatan pada Selasa (10/3/2026).

Owner Shine Rusia, Nastasya Shine, yang merupakan seorang artis sekaligus selebgram, menjelaskan bahwa nama Jasmint memiliki makna khusus baginya.

Menurutnya, nama tersebut terinspirasi dari nama putri pertamanya, Jasmint Rich Shine, serta kecintaannya terhadap daun aroma melati yang diracik khusus agar menciptakan sensasi ketenangan dan relaksasi di tubuh dan pikiran saat menggunakan Jasmint Whitening Body Lotion.

Istri dari aktor sekaligus model dan DJ Robby Shine itu menjelaskan bahwa Jasmint Whitening Body Lotion dirancang untuk digunakan oleh berbagai kalangan juga usia mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tanpa memandang jenis kulit.

Produk tersebut juga diformulasikan agar cocok dengan kondisi iklim tropis. Tidak hanya itu, Nastasya menyebutkan bahwa produk ini dikembangkan oleh tenaga ahli skincare dari Rusia. Sebelum resmi dipasarkan, dia mengaku telah melakukan serangkaian uji coba terlebih dahulu.

“Aku dan keluarga sudah gunakan produk ini sebelum digunakan ke orang lain. Bukan hanya itu saja, kami juga sudah melakukan tester beserta penelitian sampai akhirnya bisa dijual di pasaran,” ungkap Nastasya Shine dalam keterangan resmi.