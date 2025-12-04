Terinspirasi Pramoedya, Happy Salma Terus Hidupkan Karya Lewat Seni

Kamis, 04 Desember 2025 – 11:37 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Happy Salma hadir dalam diskusi “Aksara Pram di Bumi Menjadi Manusia” yang digelar Yayasan Pramoedya Ananta Toer.

Happy Salma diketahui sebagai aktris dan pegiat sastra yang kerap menghidupkan karya besar Indonesia lewat teater.

Melalui Yayasan Titimangsa, Happy Salma pernah mementaskan teater Bunga Penutup Abad dalam rangka 100 tahun kelahiran Pramoedya Ananta Toer.

Pagelaran teater tersebut adaptasi dari buku Tetralogi Buru yakni Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa.

Dia mengaku banyak terinspirasi dari semangat Pramoedya Ananda Toer untuk menghasilkan karya di industri seni.

"Saya mengambil semangat Pram bahwa tugas terpelajar adalah membuat orang jadi terpelajar," kata Happy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selain Happy Salma, hadir pula Mike Marjinal, musisi dan aktivis yang menjadikan seni sebagai ruang perjuangan suara rakyat kecil.

Di sisi lain, Cris Wibisana berperan sebagai penulis dan pengamat budaya yang menafsirkan Pram sebagai cermin perjalanan intelektual bangsa.