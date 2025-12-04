Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Entertainment - Film

Terinspirasi Pramoedya, Happy Salma Terus Hidupkan Karya Lewat Seni

Kamis, 04 Desember 2025 – 11:37 WIB
Terinspirasi Pramoedya, Happy Salma Terus Hidupkan Karya Lewat Seni - JPNN.COM
Yayayan Pramoedya Ananta Toer menggelar diskusi Aksara Pram di Bumi Menjadi Manusia di Cikini, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Selebritas Happy Salma hadir dalam diskusi “Aksara Pram di Bumi Menjadi Manusia” yang digelar Yayasan Pramoedya Ananta Toer. 

Happy Salma diketahui sebagai aktris dan pegiat sastra yang kerap menghidupkan karya besar Indonesia lewat teater. 

Melalui Yayasan Titimangsa, Happy Salma pernah mementaskan teater Bunga Penutup Abad dalam rangka 100 tahun kelahiran Pramoedya Ananta Toer.

Baca Juga:

Pagelaran teater tersebut adaptasi dari buku Tetralogi Buru yakni Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa.

Dia mengaku banyak terinspirasi dari semangat Pramoedya Ananda Toer untuk menghasilkan karya di industri seni.

"Saya mengambil semangat Pram bahwa tugas terpelajar adalah membuat orang jadi terpelajar," kata Happy di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Baca Juga:

Selain Happy Salma, hadir pula Mike Marjinal, musisi dan aktivis yang menjadikan seni sebagai ruang perjuangan suara rakyat kecil.

Di sisi lain, Cris Wibisana berperan sebagai penulis dan pengamat budaya yang menafsirkan Pram sebagai cermin perjalanan intelektual bangsa. 

Terinspirasi Pramoedya Ananta Toer, aktris Happy Salma terus menghidupkan karya melalui seni.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pramoedya Ananta Toer  happy salma  teater  Seni 
BERITA PRAMOEDYA ANANTA TOER LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp