Terinspirasi Rhoma Irama, Syahiran Rohajat Rilis Single Pujaan Hati

jpnn.com, JAKARTA - Desainer interior asal Singapura, Syahiran Rohajat, kini mencoba peruntungan baru di dunia musik.

Pria yang akrab disapa Syah ini akan merilis single perdananya di Indonesia berjudul Pujaan Hati pada Jumat (12/9).

Syah mengaku sejak kecil memiliki ketertarikan besar terhadap musik, terutama pop dan dangdut khas Indonesia.

Dia menyebut sejumlah musisi yang menginspirasinya, mulai dari band Repvblik, ST12, hingga sang legenda dangdut Rhoma Irama.

“Dari kecil saya sudah dengar lagu Pak Rhoma Irama. Tapi yang favorit sekali itu Repvblik dengan lagu Sandiwara Cinta,” ujarnya.

Keputusan Syah untuk berkarier di Indonesia tidak lepas dari pesatnya perkembangan industri musik Tanah Air.

Dia menilai Indonesia punya pasar yang lebih luas dibanding Singapura. Selain itu, dirinya tidak menemui kendala berarti dalam bahasa karena sudah terbiasa berkunjung ke Jakarta.

“Kalau bahasa, enggak ada kesulitan berarti. Saya sering ke Indonesia, jadi bisa bahasa Indonesia,” kata Syah.