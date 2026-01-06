Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Daerah

Terjadi Dentuman dan Kilatan Cahaya di Cianjur, Simak Penjelasan PVMBG

Selasa, 06 Januari 2026 – 19:23 WIB
Kilatan cahaya kemerahan terekam dari CCTV rumah warga di Kecataman Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, setelah terdengar suara dentuman cukup keras pada Senin malam.ANTARA/Ahmad Fikri

jpnn.com, CIANJUR - Terjadi dentuman keras dan kilatan cahaya kemerahan yang terjadi di wilayah utara Cianjur, Jawa Barat.

Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) memberikan penjelasan fenomena ini.

Penyelidik Bumi Utama PVMBG Supartoyo mengatakan dentuman dan cahaya kemerahan yang sempat dilihat dan dirasakan masyarakat di sejumlah kecamatan di wilayah utara Cianjur diduga dipicu fenomena energi elektromagnetik.

"Kami masih mendalami penyebab terjadinya fenomena energi tersebut termasuk pemicunya karena tidak ada aktivitas kegempaan yang biasanya menjadi pemicu terjadinya fenomena alam tersebut," katanya saat dihubungi, Selasa.

Sedangkan berdasarkan keterangan Bandan Meteorologi Klimatologi Geofisika (BMKG) menduga suara dentuman dan kilatan cahaya yang sempat terlihat warga di sejumlah kecamatan bagian utara Cianjur seperti Pacet, Cipanas, dan Sukaresmi akibat aktivitas manusia.

Kepala BMKG Jabar Teguh Rahayu mengatakan saat peristiwa tersebut terjadi tidak ada aktivitas kegempaan dan petir di wilayah Cianjur yang terdata di BMKG Bandung, sehingga pihaknya menduga hal tersebut buatan manusia.

"Petugas dan alat yang terpasang di BMKG Bandung tidak menunjukkan adanya aktifitas kegempaan dan badai petir di wilayah Cianjur, sehingga kami menduga aktifitas tersebut buatan manusia," katanya.

Sementara itu, Kepala BPBD Cianjur Iwan Karyadi meminta masyarakat tetap tenang dan tidak panik dengan kejadian pada Senin malam itu, karena pihaknya masih menelusuri informasi pasti penyebab dentuman dan kilatan cahaya yang sempat meresahkan warga.

Warga di utara Cianjur dikagetkan dengan suara dentuman keras dan kilatan cahaya kemerahan.

TAGS   PVMBG  Cianjur  BMKG  dentuman  dentuman misterius 
