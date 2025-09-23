Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Daerah - Riau

Terjadi Lagi, Hakim Jonson Parancis Vonis Bebas Terdakwa Korupsi di Riau  

Selasa, 23 September 2025 – 10:30 WIB
Terjadi Lagi, Hakim Jonson Parancis Vonis Bebas Terdakwa Korupsi di Riau   - JPNN.COM
Sidang putusan Tipikor di PN Pekanbaru pada Senin (22/9/2025). Foto:Source for JPNN.

jpnn.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru menjatuhkan vonis bebas terhadap dua terdakwa kasus dugaan korupsi penerbitan sertifikat hak milik (SHM) dengan nilai kerugian negara yang sebelumnya disebut mencapai Rp 1,7 miliar.

Kedua terdakwa yakni Abdul Karim, juru ukur Badan Pertanahan Nasional (BPN), dan Zaizul, Lurah Pangkalan Kasai, Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Putusan bebas tersebut dibacakan hakim Jonson Parancis dalam sidang Tipikor di PN Pekanbaru pada Senin (22/9/2025).

Baca Juga:

“Benar, sudah putus,” ujar Kepala Seksi Intelijen Kejari Inhu Hamiko Selasa (23/9).

Dalam putusannya, hakim menyatakan kedua terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer maupun subsider.

Yakni Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Baca Juga:

Hakim menilai penerbitan tiga SHM di atas lahan seluas 23.073 meter persegi di Kelurahan Pangkalan Kasai, Kecamatan Siberida, Kabupaten Inhu, tidak menimbulkan kerugian negara.

Tanah milik Pemkab Inhu dinyatakan masih ada, hanya saja terjadi tumpang tindih kepemilikan.

Hakim Jonson Parancis di Pengadilan Negeri atau PN Pekanbaru kembali vonis bebas terdakwa korupsi. Kali ini kasus penerbitan SHM di Inhu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Vonis Bebas  terdakwa korupsi  Jonson Parancis  Hakim  pn pekanbaru  korupsi  penerbitan shm  Inhu 
BERITA VONIS BEBAS LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp