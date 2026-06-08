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JPNN.com - Nasional - Humaniora

Terjaring OTT di Sumsel, Bupati Muara Enim Edison Dibawa KPK ke Jakarta Selasa Pagi

Senin, 08 Juni 2026 – 22:01 WIB
Terjaring OTT di Sumsel, Bupati Muara Enim Edison Dibawa KPK ke Jakarta Selasa Pagi - JPNN.COM
Bupati Muara Enim Edison. (ANTARA/HO-Diskominfo Muara Enim

jpnn.com, MUARA ENIM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan Bupati Muara Enim Edison dari Sumatera Selatan ke Gedung Merah Putih Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

Pemindahan ini dilakukan setelah sang bupati resmi ditangkap atas dugaan tindak pidana korupsi dalam sebuah operasi senyap tim penindak KPK.

“Rencana baru besok (Selasa, 9/6),” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin.

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Dengan demikian, kata Budi, KPK belum berencana terbangkan Edison ke Jakarta pada Senin (8/6) malam.

“Belum ada rencana membawa Bupati ke Gedung Merah Putih KPK. Nanti kami update lagi ya,” katanya.

Sementara itu, dia mengatakan KPK saat ini memeriksa sepuluh pihak yang diamankan terkait OTT tersebut di Jakarta dan Sumsel.

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“Beberapa sedang dilakukan pemeriksaan intensif pada tahap penyelidikan di Polda Sumsel, dan beberapa di antaranya sudah diamankan di K4 (Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, red.),” ujarnya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan menangkap sepuluh orang dalam OTT di Sumsel, yakni terdiri atas lima unsur Pemkab Muara Enim dan lima pihak swasta.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemindahan Bupati Muara Enim Edison dari Sumatera Selatan ke Gedung Merah Putih Jakarta pada Selasa (9/6/2026).

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TAGS   Bupati Muara Enim  Bupati Muara Enim ditangkap KPK  KPK  Kasus Korupsi 
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