Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Internasional - Asia Oceania

Terjatuh di Kediaman, Mahathir Mohamad Alami Patah Tulang Pinggul Kanan

Selasa, 06 Januari 2026 – 17:33 WIB
Terjatuh di Kediaman, Mahathir Mohamad Alami Patah Tulang Pinggul Kanan - JPNN.COM
Arsip foto - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad. /ANTARA/Virna P Setyorini/aa.

jpnn.com - Terjatuh di Kediaman, Mahathir Mohamad Alami Patah Tulang Pinggul Kanan

KUALA LUMPUR - Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terjatuh di kediamannya, Selasa (6/1) pagi. Mahathir mengalami fracture atau patah tulang bagian pinggul sebelah kanan akibat terjatuh di kediamannya tersebut.

"Setelah pemeriksaan medis, telah dipastikan bahwa Tun mengalami patah tulang pinggul kanan," kata  Sekretaris Pribadi Mahathir, Sufi Yusoff, kepada wartawan melalui keterangan di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa (6/1).

Baca Juga:

Mahathir yang akrab disapa Tun M diperkirakan akan dirawat di Rumah Sakit Institut Jantung Negara (IJN) di Kuala Lumpur selama beberapa pekan ke depan, untuk perawatan dan observasi.

Diberitakan sebelumnya Tun M jatuh di kediamannya Selasa pagi. Mantan PM Malaysia dua periode yang kini berusia 100 tahun itu, kemudian dibawa ke Rumah Sakit Institut Jantung Negara (IJN) Kuala Lumpur dalam keadaan sadar, dan dirawat sekitar pukul 9.30 pagi waktu Malaysia. (antara/jpnn)

Mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad terjatuh di kediamannya. Dia mengalami patah tulang bagian pinggul sebelah kanan

Redaktur & Reporter : M. Kusdharmadi

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Mahathir Mohamad  mantan PM Malaysia  patah tulang  Terjatuh  Mahathir Mohamad terjatuh 
BERITA MAHATHIR MOHAMAD LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp