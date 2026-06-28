Terjebak 4 Jam di Lubang Proyek Tebet Jaksel, Bocah 4 Tahun Meninggal

jpnn.com, JAKARTA - Proyek pembangunan lapangan multifungsi di kawasan Manggarai, Tebet, Jakarta Selatan (Jaksel), memakan korban jiwa.

Bocah berusia empat tahun berinisial I meninggal dunia setelah terjebak selama sekitar empat jam di dalam lubang proyek itu.

Korban sempat berhasil dievakuasi dalam kondisi hidup. Namun, nyawanya tidak tertolong saat dalam perjalanan menuju rumah sakit.

"Kondisi korban balita tidak tertolong," kata Kapolsek Tebet AKP Ischak kepada wartawan di Jakarta, Minggu.

Sementara, Kepala Sektor Tebet Sudin Gulkarmat Jaksel Kusnanto menambahkan pihaknya turut membantu evakuasi dari lokasi kejadian hingga rumah sakit.

"Anggota saya yang melakukan evakuasi dan juga disaksikan oleh warga setempat, masih kondisi hidup. Jadi, tidak tertolongnya dalam perjalanan ke rumah sakit," kata Kusnanto.

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Hingga kini penyebab sang anak sampai terjatuh ke dalam lobang proyek masih diselidiki lebih lanjut.

Pada Minggu dini hari, polisi menerima laporan warga mengenai seorang anak yang terperosok ke dalam lubang proyek di Taman RW 04, Jalan Manggarai Utara II, Kelurahan Manggarai, Kecamatan Tebet.