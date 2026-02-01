Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Entertainment - Seleb

Terjebak 6 Jam di Pesawat, Dinar Candy: Migrain

Minggu, 01 Februari 2026 – 06:06 WIB
Terjebak 6 Jam di Pesawat, Dinar Candy: Migrain
Dinar Candy saat ditemui di kawasan Gunawarman, Jakarta Selatan. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - DJ Dinar Candy mengalami pengalaman menegangkan saat menumpangi pesawat rute Jakarta ke Surabaya.

Dia harus berada dalam pesawat selama 6 jam lantaran tidak bisa mendarat karena cuaca buruk.

“Guys, aku terbang dari Jakarta ke Surabaya gagal landing terus pesawat kembali ke Bali,” ungkap Dinar Candy melalui akun miliknya di Instagram, Sabtu (31/1).

Pesawat yang ditumpangi Dinar Candy kemudian dialihkan ke Bali.

Akan tetapi karena kondisi cuaca di Bali juga diselimuti awan tebal, pesawat ternyata kembali ke Surabaya

"Terus dari Bali kembali ke Surabaya, alhamdulilah sampai," jelas Dinar Candy.

Perempuan berusia 32 tahun itu bersyukur akhirnya bisa mendarat dengan selamat.

Akan tetapi, Dinar Candy tidak memungkiri dirinya sempat khawatir karena berada di dalam pesawat selama 6 jam.



