JPNN.com - Entertainment - Seleb

Terjebak di Paris, Gading Marten Belum Bisa Pulang ke Indonesia

Selasa, 03 Maret 2026 – 15:15 WIB
Gading Marten. Foto: Instagram/gadiiing

jpnn.com, JAKARTA - Aktor Gading Marten yang tengah berada di Paris merasakan dampak perang Amerika Serikat dan Israel melawan Iran.

Dia mengaku belum bisa pulang ke Indonesia karena penyesuaian jadwal penerbangan pesawat yang terganggu akibat perang di Timur Tengah.

Melalui akun miliknya di Instagram, Gading Marten pun menyampaikan kabar terkini di Paris.

“Emang ya, cuma di text ‘Ding r u okay? gimana pulangnya,' senang dan terharu punya teman-teman kayak gitu," ungkap Gading Marten, Selasa (3/3).

Mantan suami Gisel itu belum bisa meninggalkan Paris untuk kembali ke Indonesia.

Salah satu opsi yang kini dilakukan Gading yakni mencari penerbangan lain yang tidak melewati kawasan perang.

"Well memang belum bisa pulang, jadi mencari jalan lain dari kota lain dan pesawat lain untuk pulang,” beber pemain film Love For Sale itu.

Gading Marten pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menanyakan kondisinya.

